В Татарстане количество самозанятых составляет 357 тыс. человек. Их суммарный доход достиг почти 200 млрд руб. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Татарстана, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане доход 357 тыс. самозанятых достиг 200 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане доход 357 тыс. самозанятых достиг 200 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сумма уплаченных самозанятыми налогов в бюджет составила около 8,4 млрд руб.

В октябре сообщалось, что число самозанятых в Татарстане за последний год увеличилось на 26% — на 75 тыс. человек. Среди регионов Приволжского федерального округа республика занимает первое место по количеству человек, зарегистрированных по самозанятости.

Мидхат Шагиахметов также рассказал, что с 2019 по 2024 год в Татарстане предоставили 179 тыс. мер поддержки малому и среднему бизнесу на сумму 316,2 млрд руб.

Диана Соловьёва