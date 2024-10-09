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Число самозанятых в Татарстане за год увеличилось на 75 тысяч

За последний год количество самозанятых в Татарстане выросло на 26% — на 75 тысяч человек, что сделало регион лидером по этому показателю в Поволжье. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Число самозанятых в Татарстане за год увеличилось на 75 тысяч

Число самозанятых в Татарстане за год увеличилось на 75 тысяч

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Число самозанятых в Татарстане за год увеличилось на 75 тысяч

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На конец сентября 2024 года в Татарстане зарегистрировано почти 360 тыс. самозанятых, что на 26% больше, чем годом ранее — прирост составил 75 тысяч человек. Только с начала этого года их число увеличилось на 17,6% — более чем на 53 тысячи человек.

Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по числу самозанятых. В топ-5 также вошли Самарская область (261,5 тыс.), Башкортостан (244,4 тыс.), Нижегородская область (211,3 тыс.) и Пермский край (186,5 тыс.). В целом в ПФО налог на профессиональный доход платят 1,9 млн человек, 18,6% из них зарегистрированы в Татарстане.

Общая доля татарстанцев среди самозанятых в России остается стабильной — чуть более 3% от 11,4 млн человек по всей стране.

В августе первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Наталья Кондратова заявила, что количество самозанятых в Татарстане за полгода выросло на 25 тысяч человек. На тот момент их насчитывалось 342 тысячи.

Анар Зейналов

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