За 6 лет в Татарстане предоставили 179 тыс. мер поддержки на 316,2 млрд рублей

За период с 2019 по 2024 год в Татарстане предоставили 179 тыс. мер поддержки на сумму 316,2 млрд руб. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на брифинге, посвященном реализации национальных проектов в республике.

Из общей суммы 283,3 млрд руб. составила федеральная поддержка.

Республиканская поддержка достигла 32,9 млрд руб., из которых 19,2 млрд руб. поступило из Гарантийного фонда Татарстана, 8,2 млрд руб. — из Фонда поддержки предпринимательства республики, а 3,2 млрд руб. — из региональной лизинговой компании.

Основными направлениями поддержки являются реальный сектор малого и среднего предпринимательства, а также начинающие МСП.

Влас Северин