В Сочи могли обокрасть минимум одну ячейку в депозитарном центре на ул. Войкова. Информация об этом распространилась в Telegram-каналах. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на источник, сообщения правдивы, однако не уточняется, как много ячеек обокрали и сколько составил причиненный ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В социальных сетях появилась информация о том, что из ячейки в МДЦ пропали 6,5 млн руб. По словам пострадавшей, это не единственная пропажа: по меньшей мере еще два клиента депозитария также не досчитались своих денег.

В сообщениях говорится, что полиция проводит проверку по факту произошедшего. Однако официальных комментариев по этому вопросу не поступало.

Алина Зорина