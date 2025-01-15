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В Сочи могли обокрасть минимум одну ячейку в депозитарном центре

В Сочи могли обокрасть минимум одну ячейку в депозитарном центре на ул. Войкова. Информация об этом распространилась в Telegram-каналах. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на источник, сообщения правдивы, однако не уточняется, как много ячеек обокрали и сколько составил причиненный ущерб.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В социальных сетях появилась информация о том, что из ячейки в МДЦ пропали 6,5 млн руб. По словам пострадавшей, это не единственная пропажа: по меньшей мере еще два клиента депозитария также не досчитались своих денег.

В сообщениях говорится, что полиция проводит проверку по факту произошедшего. Однако официальных комментариев по этому вопросу не поступало.

Алина Зорина

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