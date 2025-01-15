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«Опять началась большая игра»

Следователь Вадим Зарипов — о громких уголовных делах в дорожной отрасли Башкирии

15 января в стране отмечается День образования Следственного комитета России. Старший следователь Третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Башкирии Вадим Зарипов рассказал о своей работе, раскрыв некоторые подробности расследования главного на данный момент уголовного дела — в отношении руководства «Башкиравтодора» и его подрядчиков.

Старший следователь Третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Башкирии Вадим Зарипов

Старший следователь Третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Башкирии Вадим Зарипов

Фото: пресс-служба управления СКР по Башкирии

Старший следователь Третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Башкирии Вадим Зарипов

Фото: пресс-служба управления СКР по Башкирии

Булат Баширов: Третий отдел по расследованию особо важных дел специализируется на коррупционных, экономических преступлениях. Чем эта сфера вас так заинтересовала?

Вадим Зарипов: Мне по душе расследовать преступления, связанные с коррупционными и экономическими проявлениями. Они интересные, они живые, что ли. Одна из сложностей — предмет доказывания. По делу проводятся длительные экспертизы, в том числе экономические. Например, по одному из уголовных дел, которые были мною завершены в рамках предварительного следствия, только одна экономическая экспертиза составила более 10 томов уголовного дела. В этом нам очень помогают сотрудники Судебно-экспертного центра СК России, Экспертно-криминалистического центра МВД по республике, Башкирской лаборатории судебной экспертизы.

Б.Б.: К подобным сложным делам относится и расследование по «Башкиравтодору»? Сейчас на скамье подсудимых гендиректор компании Ильдар Юланов, бывший руководитель и владелец ООО «Киви» Ирек Шарипов, а также главный инженер «Баштранслогистик» Ринат Мардисламов.

В.З.: Вы правы, в деле о хищениях при строительстве объектов АО «Башкиравтодор» сейчас три человека. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2021 они подготовили подложные документы якобы на перевозку материалов для строительства трассы Бирск — Тастуба — Сатка и уфимской улицы Пугачева. На этом основании у компании были похищены около 154 млн руб. — фактически стройматериалы не перевозили, а деньги из бюджета «Башкиравтодора» ушли.

Б.Б.: Я обратил внимание на шахматные дипломы и благодарности на стене. Ваше увлечение шахматами помогает в работе? Имеются ли какие-то пересечения между шахматной партией и расследованием уголовного дела?

В.З.: Конечно, они есть. Каждый раз, когда начинается очередное дело наподобие «Башкиравтодора», мой непосредственный руководитель всегда говорит: «Опять началась большая игра». Во многом, такие дела похожи на шахматную партию, в которой стараешься продумать действия на два-три хода вперед. Как и в шахматной партии, есть соперники, и побеждает тот, кто ошибается на один ход меньше.

Б.Б.: Какие «подводные камни» существуют в рамках расследования подобных дел?

В.З.: Как правило, обвиняемые по таким уголовным делам занимают высокие должности, обладают связями в высших властных кругах республики, имеют существенные финансовые, административные, организационные возможности для противодействия предварительному следствию и зачастую они этим активно пользуются. Это вызывает сложность в работе со свидетелями, которые часто неохотно идут на диалог со следствием ввиду высокого положения обвиняемых.

Б.Б.: После Ильдара Юланова на скамье подсудимых оказался министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов, а затем вице-премьер Алан Марзаев. Вы ожидали, что задержание одного человека шлейфом поведет к возбуждению новых уголовных дел?

В.З.: Заранее этого никогда не ожидаешь. Перед нами — следователями, оперативными сотрудниками расстелена белая карта, и мы на ней рисуем. Нас можно образно сравнить с первооткрывателями. Сначала ты дорисовываешь карту до самых границ листа, а потом понимаешь, что это лишь малая часть событий, и дорисовываешь дальше. То есть вся картина целиком открывается в ходе работы.

Б.Б.: Вам угрозы поступали? Или попытки вас купить?

В.З.: Попыток купить не было: люди прекрасно понимают, что это чревато последствиями. А угрозы время от времени поступают. Например, один из высокопоставленных обвиняемых при производстве следственных действий мне напрямую говорил: «Я сейчас из Москвы вернусь — и вам крышка». Мол, мне и сотрудникам ФСБ. Я к этому отношусь философски.

Б.Б.: Как вы считаете, в дорожной отрасли можно работать, не нарушая законов?

В.З.: Я, конечно, не претендую на глубочайшие знания в данной сфере, но мне кажется, что сам факт вашего вопроса говорит о том, что проблема такая есть. На мой взгляд, сейчас в дорожно-транспортной отрасли республики сложилась негативная ситуация, при которой ощущаются недостатки нормативного регулирования.

Б.Б.: А что там можно исправить?

В.З.: Один из обвиняемых, не буду уточнять кто, в ходе беседы высказал мнение, что нужно взять опыт других регионов: организация, которая получает право заключить договор на строительство или на реконструкцию дороги, одновременно приобретает обязанность по ее содержанию в течение определенного срока. И в данном случае речь идет не о гарантийных обязательствах, которые несут все подрядчики, а именно о последующем содержании объекта. Соответственно качество выполненных работ на первоначальном этапе приведет к меньшим затратам в будущем при проведении текущего ремонта.

Б.Б.: Можно ли сказать, что «большая игра» будет продолжена и в этом году у журналистов будут новые поводы для очередных громких заметок?

В.З.: Пофамильно, конечно я не скажу, но комплексная активная работа СКР, ФСБ, прокуратуры и МВД в данном направлении, безусловно, будет продолжена.

Булат Баширов

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