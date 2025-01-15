На трассе М-4 «Дон» образовались пробки из-за ремонта дороги

На трассе М-4 «Дон»затруднено движение транспорта на нескольких участках в связи с выполнением дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Движение затруднено в южном направлении на участке с 1002 км по 1004 км, северном направлении с 1020 км по 1006 км и с 964 км по 960 км.

Госавтоинспекция советует выбирать альтернативные пути объезда, которые находятся на: 964 км М-4 «Дон» — транспортная развязка поворот на Михайлово - Владимировку, 983 км М-4 «Дон» — транспортная развязка, поворот в Красный Сулин и 969 км М-4 «Дон» —транспортная развязка объезд через Зверево, Гуково, Красный Сулин и Новошахтинск.

На участках проведения работ проводятся регулировочные действия.

Ева Китаева