В Сочи протестируют новый автобус НЕФАЗ
В Сочи на опытную эксплуатацию прибыл новый автобус НЕФАЗ-5299-40-57. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».
Низкопольный автобус большого класса вместимостью 96 человек оборудован 29 сидячими местами. В ходе тестирования специалисты оценят, насколько транспортное средство подходит для работы в условиях горного рельефа курорта.
Ранее аналогичную модель поставили в Сыктывкар дважды: семь автобусов в сентябре и еще 30 — в декабре 2024 года.
В конце июля «КамАЗ» передал автобус НЕФАЗ другой модели в распоряжение перевозчика «Крымтроллейбус» для тестирования на пригородных маршрутах в Симферополе.