В Сочи протестируют новый автобус НЕФАЗ

В Сочи на опытную эксплуатацию прибыл новый автобус НЕФАЗ-5299-40-57. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».

Низкопольный автобус большого класса вместимостью 96 человек оборудован 29 сидячими местами. В ходе тестирования специалисты оценят, насколько транспортное средство подходит для работы в условиях горного рельефа курорта.

Ранее аналогичную модель поставили в Сыктывкар дважды: семь автобусов в сентябре и еще 30 — в декабре 2024 года.

В конце июля «КамАЗ» передал автобус НЕФАЗ другой модели в распоряжение перевозчика «Крымтроллейбус» для тестирования на пригородных маршрутах в Симферополе.

Анар Зейналов