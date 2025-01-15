Суд взыскал незаконно полученные пособия с жительницы Ярославля

В Ярославле суд взыскал с местной жительницы больше 180 тыс. руб. в качестве необоснованно полученного пособия на детей, которых забрали в детский дом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что в мае 2023 года жительнице Ярославля назначили пособие в связи с рождением и воспитанием двух дочерей. Через месяц детей забрали в детский дом из-за ненадлежащего выполнения родительских обязанностей. Мать ограничили в родительских правах.

При этом ярославна не стала сообщать в Социальных фонд, что детей теперь обеспечивает государство, и продолжила получать детское пособие, общая сумма которого составила 187 тыс. руб. Необоснованность получения денег выявила прокуратура в ходе проверки и обратилась в суд.

В прокуратуре добавили, что сейчас суд также рассматривает уголовное дело о мошенничестве, возбужденное по данному факту.

Алла Чижова