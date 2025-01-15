Обвиняемые в аферах с квартирами умерших завладели двумя объектами в Сочи

В Карачаево-Черкесии следственные органы выявили дополнительные факты мошенничества, связанного с незаконным оформлением недвижимости в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя следственного управления СК РФ по республике Николая Щепкина.

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В рамках расследования уголовного дела фигурантов подозревают не только в мошенничестве с квартирами, но и в получении взяток и незаконной регистрации жилого дома и земельного участка в Сочи общей стоимостью свыше 10 млн руб. По словам господина Щепкина, в деле нашли новые эпизоды преступлений, в том числе факты взяток на сумму около 1,6 млн руб., которые направили бывшему начальнику районного отдела ЗАГС за незаконную регистрацию браков и усыновлений.

Следствие установило, что мошенники использовали подложные документы для оформления недвижимости на участников преступного сообщества. Сделки по двум квартирам в Москве признали недействительными, недвижимость вернули в государственную собственность. Остальные объекты, подлежащие аресту, находятся под контролем суда, а имущество фигурантов на сумму более 1,3 млн руб. также арестовали.

Организованное преступное сообщество, созданное в январе 2021 года, состояло из девяти жителей КЧР, среди которых были должностные лица, такие как бывший начальник ЗАГСа и нотариус. Выявить мошенническую схему удалось после обращения наследницы одной из квартир в правоохранительные органы. Расследование продолжается, специалисты возбудили уголовные дела по 27 эпизодам преступлений, связанным с организацией преступного сообщества и мошенничеством в особо крупном размере.

«Ъ-Сочи» писал, что суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима обвиняемому в краже из банковских ячеек денег в различных валютах и ценностей на общую сумму свыше 1 млрд руб. В своем последнем слове подсудимый выразил надежду на минимальное наказание, чтобы иметь возможность работать и возмещать ущерб, а также заботиться о малолетних детях.

Мария Удовик