ФСБ обнародовала аудиозапись с предложением ГУР купить позиции ВС РФ в Горловке

ФСБ России раскрыла подробности телефонного разговора с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). Аудиозапись есть в распоряжении «Ъ». В беседе с одним из бойцов сотрудники спецслужбы предложили передать российским военным $1 млн, чтобы они покинули позиции у Горловки.

Разговор произошел осенью 2023 года. Российская спецслужба полагает, что это было приурочено к саммиту НАТО, на котором рассматривался вопрос приглашения Украины в альянс. «Это больше политическая задача, и вам бы было нормально, и нам, так, чтобы и вас там несильно подвинуть и нам было бы нормально. Но так, чтобы это обоих все устроило. Вы мне говорите "стоп" — там ни одного выстрела не будет ни с FPV, ни с минометов, ни с артиллерии, ни одна группа туда не зайдет»,— сказал представитель ГУР.

Он также гарантировал, что боевые действия на территории остановятся на три-четыре месяца: «Там ничего вообще не будет, буду я ответственный по всему квадрату, это я даю слово». По словам военного, это предложение рассмотрят на «самом верху». Украинские войска могли бы занять «хотя бы два дома» на Кучерявом, чтобы не попасть в «огневой мешок».

Операцию ГУР сорвали российские спецслужбы. Сначала бойцы ВС РФ подпустили противника поближе, а потом обстреляли «всем чем было». После нескольких попыток пройти дальше солдаты ВСУ отступили.