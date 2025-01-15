ФСБ рассказала о попытке ГУР подкупить российских военных в Горловке

ФСБ сообщила о попытке подкупа российских военнослужащих военной разведкой Украины. За $1 млн бойцам предлагалось оставить позиции у Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Российские спецслужбы сорвали эти планы, а полученный от украинской стороны аванс был направлен на нужды подразделений армии РФ.

Сами события произошли в конце октября 2023 года в районе шахты имени Гагарина. Там располагаются господствующие терриконы, захват которых открывал дорогу к городской застройке. ВСУ неоднократно предпринимали попытки захватить эти позиции, но все штурмы были отражены.

На опубликованных ФСБ кадрах один из бойцов рассказал, что тогда с ним в мессенджере связались представители ГУР и попытались его подкупить. Боец доложил об этом командованию, после чего они решили «обыграть в свою пользу» эту ситуацию. Украинской стороне российский военный заявил, что согласен на сделку. После чего получил аванс $100 тыс. и обещание помощи в переезде в Европу.

Как рассказал уже оперативник ФСБ, в ходе общения с представителем ГУР «были обсуждены условия сдачи позиций» у Горловки. После этого в сторону российских позиций выдвинулись силы спецопераций ВСУ. Российские бойцы подпустили их поближе, а потом «отработали по ним всем чем было». «Они, естественно, ничего не поняли, накаты продолжались примерно еще пару раз, и, понеся большие потери, они просто были вынуждены отступить, и все»,— рассказал один из российских военнослужащих на опубликованном ФСБ видео. В результате «противник понес значительные людские и материальные потери».

Российская спецслужба считает, что эта операция была приурочена к саммиту НАТО, на котором рассматривался вопрос приглашения Украины в альянс. «В конечном итоге за все ответила украинская армия, расплатившаяся за очередной неудачный пиар-проект разведки жизнями своих солдат»,— отмечает ФСБ.