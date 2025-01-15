МИД Ирана: договор о партнерстве с РФ не предполагает военного союза

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, который будет подписан в ближайшее время, не предполагает формирования военного союза. Он отметил, что договор не направлен против третьих стран и не ограничивает Москву и Тегеран в заключении двусторонних соглашений с другими странами.

«Это поистине комплексное, всеобъемлющее соглашение. Оно охватывает все аспекты двусторонних отношений, особое внимание уделено экономике и торговле; соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса»,— сказал Аббас Арагчи журналистам (цитата по «Хабар»).

17 января в Кремле состоятся переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Ожидается, что договор о всеобъемлющем сотрудничестве, состоящий из 47 статей, будет подписан после их встречи. Документ придет на смену устаревшему договору 2001 года и, как сообщали источники «Ъ», одним из его приоритетов станет сотрудничество стран в сфере безопасности и обороны. Важной составляющей соглашения станет торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва и Тегеран успеют до инаугурации».

Лусине Баласян