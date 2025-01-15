В Батуми избили бывшего премьер-министра Грузии

Бывший глава грузинского правительства от правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Георгий Гахария был избит в ночь на сегодня, 15 января, в отеле Sheraton в столице Аджарии Батуми, сообщает Interpressnews. По предварительным данным, на него напали активисты правящей партии, проживающие в том же отеле. Политика доставили в больницу, где ему диагностировали перелом кости носа. Господин Гахария уже покинул клинику и обвинил в организации нападения основателя и почетного председателя ГМ миллиардера Бидзину Иванишвили.

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Георгий Гахария занимал пост премьера в 2019–2021 годах. Затем перешел в оппозицию, основав партию «За Грузию», которая довольно успешно выступила на парламентских выборах в октябре. «За Грузию» набрала 7,78% голосов, преодолев тем самым проходной барьер. Тем не менее партия Георгия Гахарии, как и три другие проевропейские оппозиционные партии, прошедшие в парламент, бойкотирует заседания законодательного органа в знак протеста против «тотальной фальсификации выборов».

За несколько дней до парламентских выборов 26 октября миллиардер Иванишвили в телеинтервью назвал Георгия Гахарию «подонком», обвинив в стремлении «вернуть во власть Михаила Саакашвили», отбывающего сейчас шестилетний срок заключения. На этом основании один из лидеров партии «За Грузию» Натия Мезвришвили возложила всю ответственность за нападение лично на господина Иванишвили.

Та же группа активистов правящей партии в том же отеле в ночь на сегодня, 15 января, напала и избила оппозиционного журналиста Звиада Коридзе. В правящей партии пока не комментируют инциденты.

Георгий Двали, Тбилиси