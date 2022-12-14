Мэром Энергодара назначен Эдуард Сеновоз

Новым главой администрации города Энергодар Запорожской области стал Эдуард Сеновоз. Об этом сообщает Telegram-канал администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Сеновоз

Фото: ООО «Смоленская АЭС-Сервис» Эдуард Сеновоз

Фото: ООО «Смоленская АЭС-Сервис»

«Опыт административной работы есть. Назначение, скорее,— неожиданность. Последнее место работы — сервисная компания Смоленской атомной станции, генеральный директор»,— прокомментировал журналистам свое назначение господин Сеновоз (цитата по «Интерфаксу»).

ООО «Смоленская АЭС-Сервис» он возглавлял с 2016 года. Согласно информации с официального сайта, компания входит в контур госкорпорации «Росатом».

Первоочередной задачей в должности главы города господин Сеновоз назвал обеспечение теплом административных зданий, жилого фонда, предприятий, а в дальнейшем — решение вопросов социальной незащищенности жителей, передает агентство.

В ноябре ТАСС сообщил об отставке мэра Энергодара Александра Волги. Источник агентства утверждал, что указ об увольнении мэра Энергодара подписан временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Официально об увольнении не объявлялось. 20 ноябре господин Волга заявил, что рассматривает «предложение о вышестоящей должности».

Энергодар находится на северо-западе Запорожской области, которая в конце сентября была присоединена Россией. Город расположен на левом берегу Днепра. На его территории находится Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию 5 октября. АЭС перешла под управление «Росэнергоатома». Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС. Россия и МАГАТЭ обсуждают вопрос о создании защитной зоны вокруг станции, а также международный мониторинг этой зоны.

Подробнее о зоне безопасности — в материале «Ъ» «Конечная станция».

Эрдни Кагалтынов