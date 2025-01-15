Суд оставил бывшего мэра Сочи Копайгородского в СИЗО

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Он остается под арестом до 17 февраля, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Копайгородский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Копайгородский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Бывший мэр Сочи был арестован 25 сентября 2024 года в Москве после этапирования из зоны проведения спецоперации на Украине. Он и его жена Янина Копайгородская обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Янину Копайгородскую суд отправил под домашний арест в ноябре прошлого года.

По версии следствия, Алексей и Янина Копайгородские в 2022–2024 годах решили расширить свое землевладение в Сочи. Для этого примыкавшие к их дому два участка были оформлены в муниципальную собственность, а затем переданы в аренду льготникам, которые впоследствии их перепродали. Ущерб бюджету СКР оценил в 3,7 млн руб. Вину супруги Копайгородские не признают.

Подробнее о деле Копайгородских — в материале «Ъ» «Для мэра понабрали дешевых квартир».