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Коммерсантъ FM
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Суд оставил бывшего мэра Сочи Копайгородского в СИЗО

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Он остается под арестом до 17 февраля, сообщила пресс-служба суда.

Алексей Копайгородский

Алексей Копайгородский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Алексей Копайгородский

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Бывший мэр Сочи был арестован 25 сентября 2024 года в Москве после этапирования из зоны проведения спецоперации на Украине. Он и его жена Янина Копайгородская обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Янину Копайгородскую суд отправил под домашний арест в ноябре прошлого года.

По версии следствия, Алексей и Янина Копайгородские в 2022–2024 годах решили расширить свое землевладение в Сочи. Для этого примыкавшие к их дому два участка были оформлены в муниципальную собственность, а затем переданы в аренду льготникам, которые впоследствии их перепродали. Ущерб бюджету СКР оценил в 3,7 млн руб. Вину супруги Копайгородские не признают.

Подробнее о деле Копайгородских — в материале «Ъ» «Для мэра понабрали дешевых квартир».

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