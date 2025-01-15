Маск назвал сломанной подавшую на него в суд Комиссию по ценным бумагам США

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск раскритиковал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за то, что она подала на него в суд. Господина Маска обвиняют в нарушениях при покупке им социальной сети Х, которая на тот момент называлась Twitter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Alex Brandon / AP Илон Маск

Фото: Alex Brandon / AP

«Полностью сломанная организация. Они тратят свое время на подобное дерьмо, когда множество преступлений остаются безнаказанными»,— написал миллиардер на своей странице в Х.

Иск комиссии заключается в том, что в начале 2022 года господин Маск не уведомил SEC о приобретении более 5% акций компании. Это нарушение федерального закона о ценных бумагах. Из-за этого миллиардер смог продолжить скупку акций по заниженным ценам. Комиссия считает, что бизнесмен из-за этого смог недоплатить не менее $150 млн.

SEC начала изучать инвестиции предпринимателя с 2022 года, а в декабре 2024-го компания потребовала от Илона Маска выплатить более $200 млн, чтобы снять с себя обвинения.

Подробнее о деятельности господина Маска — в материале «Илон Маск распространяет влияние».