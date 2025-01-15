Конкурс на обслуживание нижегородских дорожных камер приостановлен по жалобе

Конкурс на поддержание работоспособности комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Нижегородской области за 171,1 млн руб. приостановлен по жалобе московского ООО «Аффинаж Айти» в антимонопольную службу. Претензии участника торгов к конкурсной документации размещены в реестре жалоб на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жалобщики полагают, что заказчик – казенный «Центр развития транспортных систем» (ЦРТС) – намеренно ограничивает конкуренцию, прописав в документах закупки требования о наличии у претендентов лицензии по технической защите конфиденциальной информации. Они отмечают, что комплексы видеофиксации ПДД не относятся к средствам защиты информации, тогда как заказчик намеренно ужесточил требования к лицензиям. Заявители просят ФАС обязать ЦРТС устранить нарушения.

Победителю торгов предстоит отремонтировать, обслужить и настроить 305 комплексов видеофиксации нарушений ПДД в Нижегородской области, а также обновить программное обеспечение до последних версий.

Владимир Зубарев