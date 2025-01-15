В Стерлитамаке завод оштрафован за травму фрезеровщика

По результатам расследования несчастного случая, из-за которого пострадал фрезеровщик ООО «Стерлитамакский завод технологического машиностроения», компания оштрафована за нарушение требований охраны труда, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Башкирии. Материалы расследования переданы в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении должностных лиц.

11 ноября прошлого года после фрезеровки детали работник замерил глубину канавки, не отключив станок. Отвлекшись на чертеж, он правым рукавом задел вращающуюся фрезу, и его рука попала в станок. Пострадавшего госпитализировали в ГКБ № 1 Стерлитамака, где ему диагностировали тяжелую травму предплечья.

Фрезеровщик был допущен к исполнению должностных обязанностей без прохождения соответствующего обучения по охране труда, сообщила руководитель республиканской Гострудинспекции Татьяна Астрелина. По ее словам, инструктажи работнику проводил начальник участка, не прошедший в полном объеме соответствующее обучение. «Кроме того, выявлено, что предприятие наняло специалиста по охране труда на основании гражданско-правового договора — то есть, для оказания услуг в области охраны труда, так как штатная численность завода (менее 50 человек) это позволяет, но при этом не учли, что заключить такой договор можно только с организацией или ИП, имеющими соответствующую аккредитацию»,— отмечает госпожа Астрелина.

ООО «Стерлитамакский завод технологического машиностроения», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2017 года. Компания занимается производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Владельцем является Алексей Ефимов. Выручка в 2023 году составила 4,58 млн руб., чистая прибыль — 193 тыс. руб.

Майя Иванова