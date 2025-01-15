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В Лазаревском районе Сочи произошел оползень

На федеральной автодороге А-147 в районе села Уч-Дере произошла подвижка грунта. Для определения масштабов оползня и поиска оптимальных противооползневых мероприятий нужно детально проработать вопрос в разных плоскостях, в том числе в правовом поле с собственниками заброшенных земель выше по склону, сообщил глава города Андрей Прошунин на совещании по ликвидации оползневых процессов.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Важно остановить процесс как можно раньше и обеспечить благополучие жителей, а также бесперебойное транспортное сообщение по федеральной трассе. К работе над единой дорожной картой инженерной защиты привлечем экспертов из специализированных организаций»,— сказал господин Прошунин.

Верховой оползень выше по склону над участком трассы активизировался в конце 2024 года. Власти курорта поясняют, что во время обильных осадков земляные массы переувлажняются, из-за чего грунт сходит на проезжую часть. В связи с осложнением движения федеральные дорожники нередко вводят на этом участке реверсивное движение, чтобы убрать грунт со склона. Уже вывезено на специализированную площадку более 2,5 тыс. кубометров земли.

По данным властей, в Сочи сейчас около 2,6 тыс. оползневых участков, наиболее сложные из них находятся под постоянным контролем профильных специалистов. Мэр Сочи Андрей Прошунин считает, что в этих зонах нужно исключить строительство и пресекать отвал грунта, чтобы не увеличивать нагрузку.

Оползни сейчас также происходят в районе переулка Ландышевого, грунт сходит на железнодорожное полотно на 73-м километре трассы. Власти отмечают, что уже привлекли внимание контролирующих органов. В отношении нарушителей примут меры.

Татьяна Ручкина

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