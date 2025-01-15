Челябинские театры во время новогодней кампании посетили 146 тыс. человек

В Челябинской области во время новогодней кампании в шести театрах и филармонии было проведено 490 мероприятий. Их посетили более 146 тыс. человек. В сравнении с новогодней кампанией 2023-2024 годов показатели увеличились на 12% и 7% соответственно. Об этом сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин в личном telegram-канале.

Больше всего челябинцев посетили театр оперы и балета имени Михаила Глинки. Во время новогодней кампании он принял более 35,3 тыс. человек.

Заметнее всего выросло число зрителей в театре драмы имени Наума Орлова, который открылся в октябре 2024 года после двухлетней реконструкции. Прирост посетителей составил 37,28%, до 21,3 тыс. человек. Увеличилось количество зрителей и в Камерном театре — до 8,2 тыс., а также в златоустовском театре «Омнибус» — до 20,4 тыс. посетителей.

На первом месте по количеству показов оказался театр кукол имени Вольховского — 130 спектаклей и представлений. На втором — Челябинская филармония с 101 концертом, а на третьем — Молодежный театр с 68 постановками.