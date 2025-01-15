В Челябинской области растет дефицит водителей троллейбусов и врачей

В Челябинской области в январе самыми дефицитными специалистами стали водители троллейбусов (размещено 309 вакансий) и врачи (248 предложений). Им предлагают зарплаты в 35-70 тыс. руб. и 22-100 тыс. руб. соответственно, сообщает пресс-служба Главного управления труда и занятости населения региона.

На начало 2025 года 65% вакансий, заявленных работодателями Челябинской области, были по рабочим специальностям. В дефиците также монтеры пути (228 вакансий, зарплаты — 30-55 тыс. руб.), овощеводы (110 вакансий, 25-70 тыс. руб.), траспортировщики (108 вакансий, 22-60 тыс. руб.) и монтажники стальных и железобетонных конструкций (78 ваканссий, 23-58 тыс. руб.).

По профессиям служащих в регионе открыто 35% вакансий. Специальность врача является самой востребованной в течение многих месяцев. Далее идут профессии главного специалиста (125 вакансий, предлагаемая зарплата — от 22 до 80 тыс. руб.), учителя математики (115 вакансий, 22-55 тыс. руб.), инженера-электроника (70 вакансий, 25-85 тыс. руб.) и врача-педиатра (48 вакансий, 22-90 тыс. руб.).

Виталина Ярховска