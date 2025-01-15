В Казани росгвардейцы задержали судимого, находящегося в федеральном розыске

В Приволжском районе Казани сотрудники полиции и Росгвардии задержали судимого местного жителя. Мужчина находился в федеральном розыске за кражу. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Вечером на ул. Дубравной полицейские и росгвардейцы решили проверить личные документы у мужчины, который вызвал подозрение своим поведением. Местный житель часто смотрел по сторонам, а увидев сотрудников правоохранительных органов, стал нервничать.

Проверка показала, что 30-летний судимый казанец с ноября 2024 года находится в федеральном розыске за кражу. Мужчину объявили в розыск как подозреваемого, скрывшегося от органов дознания.

Мужчину задержали и передали инициаторам розыска для дальнейшего разбирательства.

Диана Соловьёва