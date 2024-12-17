Футбольный клуб «Урал» по итогам первой части сезона занимает третье место Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На пресс-конференции президент клуба Григорий Иванов и тренер Олег Шатов назвали такой результат неудачным и подчеркнули, что основной задачей команды является прямой выход в высший дивизион с первого или второго места.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам года ФК «Урал» занял промежуточное третье место ФНЛ с 37 очками. Команда отстает от московского «Торпедо» на шесть очков, от калининградской «Балтики» — на восемь. Президент клуба Григорий Иванов заявил на пресс-конференции, которая прошла 17 декабря, данный результат неудачным. «Неудачно сыграли, мы не должны идти на третьем месте. Много игр провели, в которых не должны были проигрывать и играть вничью»,— сказал он, добавив, что качество игры его не удовлетворило.

По словам господина Иванова, основная цель клуба на зимнее трансферное окно — это поиск нападающего. «Если мы будем кого-то подписывать, значит кто-то должен и покинуть клуб. Мы не можем себе позволить набрать 30-40 человек, как в "Химках"»,— добавил он.

Тренер Олег Шатов заявил, что клуб ищет компромисс в переговорах с 36-летним нападающим Эриком Бикфалви. С начала сезона он провел 11 матчей, где забил только один мяч и отдал одну голевую передачу.

«С Эриком Бикфалви сложная ситуация. Мы сейчас ищем компромисс в этой ситуации. Мы прекрасно понимаем, что Эрик большой профессионал, легенда клуба. Но нас, как тренерский штаб, его статистика не устраивает — он забил только один гол. Плюс травмы, возраст»,— сказал он. По его словам, сейчас клуб находится в поиске нападающего, который «сможет помочь с забитыми мячами».

При этом в клубе не считают проблемной позицию вратаря. По окончанию прошлого сезона команду покинул Илья Помазун, а 5 декабря Дмитрий Арапов. Олег Шатов отметил, что на данный момент эта позиция полностью укомплектована (сейчас в команде три вратаря: Алексей Мамин, Денис Щербицкий и 19-летний Иван Кузнецов). «Исходя из сборов, контрольных матчей, тренировочного процесса мы вместе с тренерским штабом примем решение, кто на первый матч выйдет в стартовом составе»,— рассказал тренер.

На данный момент Олег Шатов является исполняющим обязанности главного тренера ФК «Урал», у него нет тренерской лицензии Pro, необходимой для работы главным тренером в профессиональном футболе. Он намеревался получить данную лицензию, однако Академия тренерского мастерства РФС не набрала полную группу для обучения. «Олег не может быть сейчас главным тренером. Мы не имеем права даже назначить его исполняющим обязанности»,— сказал господин Иванов, но отметил, что Олег Шатов будет проводить «всю работу, как главный тренер».

Зимние сборы ФК «Урал» проведет в Дубае (ОАЭ) с 15 января по 28 февраля.

«Каждый из трех сборов будет ориентировочно по 12 дней, уже есть понимание контрольных матчей, с какими командами будем играть и когда»,— добавил Олег Шатов.

Григорий Иванов подчеркнул, что основной задачей команды на весну является прямой выход в высший дивизион с первого или второго места. «Наша игра должна нравиться болельщикам. И если мы будем показывать хорошую игру, то очки придут. Я думаю, под руководством нового тренерского масштаба мы задачу эту выполним»,— резюмировал он.

Виталий Красиков