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Ярославский перевозчик будет обслуживать маршруты в Перми

ООО «Ярославская транспортная компания — 2» выиграло контракты на четыре автобусных маршрута в Перми. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Контракты с ярославской компанией заключат на пять лет — с 2025 по 2030 год. На один из маршрутов перевозчик выпустит автобусы-гармошки. Все автобусы должны быть оформлены в едином стиле и быть не старше 2024 года.

ООО «ЯТК-2» обслуживает в Ярославле девять маршрутов. Учредителем компании является московское ООО «Автономный коммерческий транспорт».

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