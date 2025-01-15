Ярославский перевозчик будет обслуживать маршруты в Перми

ООО «Ярославская транспортная компания — 2» выиграло контракты на четыре автобусных маршрута в Перми. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Контракты с ярославской компанией заключат на пять лет — с 2025 по 2030 год. На один из маршрутов перевозчик выпустит автобусы-гармошки. Все автобусы должны быть оформлены в едином стиле и быть не старше 2024 года.

ООО «ЯТК-2» обслуживает в Ярославле девять маршрутов. Учредителем компании является московское ООО «Автономный коммерческий транспорт».