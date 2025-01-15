Ярославская компания выиграла конкурс на обслуживание еще одного маршрута в Перми

Подведены итоги конкурсных процедур еще на три городских автобусных маршрута. Как сообщает департамент транспорта администрации Перми, состоялись торги на обслуживание маршрутов №15, 51 и 74. Речь идет о новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в период 2025–2030 годов. Маршруты №51 и 74 продолжит обслуживать АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК», бывшее ПКГУП «Автовокзал»). Стоит отметить, что осенью на эти маршруты не было подано ни одной заявки. Для обслуживания маршрута потребуются автобусы большого класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Общественный транспорт Ярославля в соцсети. Фото: страница Общественный транспорт Ярославля в соцсети.

Еще один маршрут, №15, будет обслуживать ООО «Ярославская транспортная компания — 2», которое ранее уже выиграло контракты по маршрутам №1, 14 и 67. На маршрут №15 должны будут выйти автобусы-гармошки. Сейчас этот маршрут обслуживает столичная компания «Автомиг». Ранее она отказалась от участия в конкурсных процедурах, объяснив это слишком низкими расценками.

Как сообщили в департаменте транспорта, перевозчики должны будут приступить к работе в 2025 году. Весь подвижной состав должен быть не старше 2024 года, оформлен в едином стиле пермского транспорта, а также оборудован валидаторами, медиапанелями, системами климат-контроля, навигации, тревожными кнопками и другим оборудованием.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «ЯТК-2» — крупный автобусный перевозчик Ярославля. Учредителями компании являются московское ООО «Автономный коммерческий транспорт» и нижегородское «Болтен». Ранее владельцем компании являлся дистрибьютор группы компаний «ГАЗ».

Маршруты №32 и 53 будет обслуживать пермское ООО «Дизель». Стоимость контракта составила 2,9 млрд руб. Ранее этот перевозчик выиграл договор на обслуживание маршрутов №77 и 78.

Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году. Ранее были разыграны несколько маршрутов. Почти на половину выставленных на торги маршрутов не было подано ни одной заявки, поэтому лоты разыгрывались повторно.