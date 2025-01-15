Ученые Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) создали алгоритмы для обработки изображений, которые помогут беспилотникам совершать автономную посадку без использования спутниковой навигации. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Казанские ученые создали систему посадки дронов без GPS Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Казанские ученые создали систему посадки дронов без GPS Фото: Пресс-служба КНИТУ-КАИ Следующая фотография 1 / 2 Казанские ученые создали систему посадки дронов без GPS Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Казанские ученые создали систему посадки дронов без GPS Фото: Пресс-служба КНИТУ-КАИ

Созданные алгоритмы позволяют дронам обнаруживать круглые маркеры и определять их центры для точной посадки. Это позволит беспилотникам продолжать работу даже при потере сигнала GPS. В случае потери связи с системой спутников дрон продолжит функционировать благодаря встроенным автономным системам.

«Разработанные алгоритмы позволяют с высокой точностью обнаруживать круглые маркеры и локализовывать их центры, относительно которых будет осуществляться привязка беспилотного летательного аппарата при решении навигационных задач», — пояснил доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов КНИТУ-КАИ, директор НОЦ «Беспилотные летательные аппараты» Ильфир Абдуллин.

Ранее сообщалось, что проект создания научно-производственного центра по беспилотным авиационным системам (БАС) в Казани получил заключение историко-культурной экспертизы.

Анар Зейналов