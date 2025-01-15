Губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с митрополитом Евгением

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) провели рабочую встречу, которая состоялась 14 января, передает региональный департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Евгений и губернатор Евгений Куйвашев

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Митрополит Евгений и губернатор Евгений Куйвашев

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор сообщил, что планируется продолжать совместную работу в сферах воспитания молодежи и поддержки семьи, благотворительности, культуры и образования. Митрополит поблагодарил главу региона за поддержку в реализации соцпроектов. «Рождественские дни всегда вдохновляют на новые благие дела. Я очень рад сегодня видеть вас, лично поздравить и поблагодарить всю Екатеринбургскую митрополию за взаимодействие с нашими институтами власти»,— сказал Евгений Куйвашев.

Ранее Уральская авиабаза доставила более 200 новогодних и рождественских деревьев в храмы Екатеринбурга. Ели и сосны украсили прилегающие территории и внутренние помещения в праздничные дни, также в храмы доставили пихтовый лапник для создания вертепов.

Ирина Пичурина