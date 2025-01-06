Более 200 новогодних и рождественских деревьев доставили в храмы Екатеринбурга

Уральская авиабаза доставила более 200 новогодних и рождественских деревьев в храмы Екатеринбурга, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Ели и сосны украсят прилегающие территории и внутренние помещения в праздничные дни, также в храмы доставили пихтовый лапник для создания вертепов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Директор Уральской авиабазы Александр Петров отметил, что деревья были заготовлены на лесных дорогах, требующих расчистки.

В канун Рождества ели украсят Храм-на-Крови, Иоанно-Предтеченское архиерейское подворье и другие храмы Екатеринбурга. Для вертепов используют ветви пихты, так как хвоя символизирует вечно живую Церковь Христову. Уральская авиабаза заготовила около трех кубометров лапника.

Напомним, в Екатеринбурге на Рождество запланированы праздничные литургии во всех храмах города. В ночь с 6 на 7 января митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений возглавит главное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе.