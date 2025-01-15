Сочи попал в топ направлений для одиночных путешествий в январе

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для путешествий в одиночестве в январе. Курорт собрал 10% бронирований. В среднем путешественники бронируют номера на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,9 тыс. руб., по данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Первенство разделили Москва и Санкт-Петербург. Обе столицы собрали по 15% одиночных бронирований. Средняя продолжительность поездки в Москву составляет три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,7 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге путешественники проводят в среднем четыре ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 2,6 тыс. руб.

Третье место забрал Краснодар, который собрал 3% одиночных бронирований. В среднем путешественники проводят в городе четыре дня. Средняя стоимость ночи размещения составляет 1,7 тыс. руб.

В топ-10 также вошли и другие города Краснодарского края. Шестое место получила Анапа. В среднем туристы бронируют номера на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,3 тыс. руб.

Седьмое место получила Красная Поляна. В горах Сочи одиночные поездки в среднем продолжаются три дня. Средняя стоимость номера на ночь составляет 7,2 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что летний тур в Сочи занял второе место в рейтинге самых дорогостоящих по России в 2024 году. Стоимость 14-дневной поездки для семьи из шести человек составила 3,8 млн руб.

Мария Удовик