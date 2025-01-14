В 2024 году двухнедельный тур в Сочи обошелся для семьи в 3,8 млн рублей

Летний тур в Сочи занял второе место в рейтинге самых дорогостоящих по России в 2024 году. Стоимость 14-дневной поездки для семьи из шести человек составила 3,8 млн руб. По данным АТОР, лидером по стоимости стал тур на Телецкое озеро в Горном Алтае, проданный за 4,99 млн руб. Тур рассчитан на двухнедельный отдых для трех человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Восьмидневный отдых на Камчатке для пяти человек стоил 3,5 млн руб. Поездка в Горный Алтай на восемь дней для 14 человек обошлась в 3,36 млн руб. Замыкает топ-5 Анапа с 20-дневным туром для шести человек за 2,8 млн руб. Указанные цены не включают стоимость авиаперелетов.

По словам представителей АТОР, в 2024 году география премиальных туров значительно расширилась, охватив такие регионы, как Алтай и Камчатка, в то время как в 2023 году доминировали южные направления России. Это привело к увеличению цен на турпакеты по сравнению с предыдущим годом. Впервые в рейтинг попала Самара.

Эксперты обозначили самый дорогой круизный тур по стране — «Енисейская экспедиция», стоимость которого составила 10 млн руб. В эту поездку длиной 11 дней входило посещение городов Дудинка и Красноярск для девяти участников. На втором месте оказался круиз в Мурманск и на Северный Полюс за 6,96 млн руб. для двоих человек на 12 дней.

«Ъ-Сочи» писал, что отельеры курорта могут поднять цены на отдых на фоне экологической катастрофы в Анапе. При этом представители отрасли не исключают перераспределения турпотока в Крым.

Мария Удовик