Конкурента довели до контрафакта

Экономколлегия Верховного суда РФ (ВС) рассмотрит жалобу ООО «Майкопское пиво» на решение нижестоящих инстанций о взыскании с общества 3,1 млн руб. компенсации за реализацию пива под брендом, похожим на товарный знак конкурента — ООО «МПК “Пивзавод Майкопский”». ООО «Майкопское пиво» считает, что в ходе разбирательства суды не учли важное обстоятельство, а также неверно рассчитали размер компенсации. По мнению юристов, вероятнее всего, решение о привлечении к ответственности общества останется в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 16 января рассмотрит кассационную жалобу ООО «Майкопское пиво» на судебные решения о взыскании с него 3,1 млн руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак пива «Майкопское». Истцом в деле выступает «МПК “Пивзавод Майкопский”».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Майкопское пиво» зарегистрировано в Майкопе в 2006 году. Бенефициар — Сергей Аннин. Выручка по итогам 2023 года составила 51 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб. ООО «МПК “Пивзавод Майкопский”» образовано в 2006 году в Майкопе. Обществом в равных долях владеют Бислан и Мурат Панеш. Выручка в 2023 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 84 млн руб. На сайте завода указано, что предприятие основано 130 лет назад, а сегодня является крупнейшим производителем напитков Республики Адыгея и Южного федерального округа. Пиво под брендом «Майкопское» является одним из самых узнаваемых на юге России. Объемы производства не указаны.

Согласно материалам дела, в 2018 году пивоваренный завод «Майкопский» зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Майкопское» (пиво имбирное и солодовое), а также наименование места происхождения товара (НМПТ) «Майкопское пиво» — город Майкоп. Вскоре после этого заводу стало известно, что ООО «Майкопское пиво» реализует товар с использованием словесного обозначения, которое сходно с его товарным знаком и НМПТ. ООО «МПК “Пивзавод Майкопский”» обратился за защитой своих интересов в суд, требуя признать продукцию контрафактной, запретить конкуренту использовать бренд и выплатить компенсацию.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Республики Адыгея, а позже Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам, согласились с требованиями правообладателя товарного знака. По решению суда размер компенсации составил 3,1 млн руб.

Обращаясь с кассационной жалобой в ВС ООО «Майкопское пиво» указало, что 8 декабря 2022 года также зарегистрировало исключительное право на наименование места происхождения товара «Пиво Майкопское», а значит, судам необходимо было дать оценку правомерности выпуска обществом продукции с использованием НМПТ. Также в своей жалобе компания просит пересмотреть выводы судов о взыскании компенсации, указав на преюдициальное значение аналогичного спора между сторонами, завершившегося в 2023 году в пользу ООО «МПК “Пивзавод Майкопский”». Тогда компанию «Майкопское пиво» обязали выплатить компенсацию в размере 423 тыс. руб. за незаконное использование НМПТ и товарного знака. В новом деле суд при расчете компенсации руководствовался двукратным размером стоимости контрафактных товаров, а должен был, по мнению «Майкопского пива», опираться на положения гражданского кодекса (пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), определив сумму компенсации от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., исходя из характера нарушения.

Юрист практики «Разрешения споров» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Екатерина Розум обращает внимание, что указанное дело — не единственный спор между заводом и обществом. Судом по интеллектуальным правам в настоящее время рассматривается заявление завода о взыскании компенсации в размере 2,1 млн руб. за повторную реализацию контрафактной продукции. «В том случае, если Верховный суд встанет на сторону заявителя жалобы, вступившее в законную силу решение суда в данном деле также может быть подвергнуто пересмотру», — отметает юрист.

Российское право при определенных условиях допускает регистрацию НМПТ нескольких лиц в отношении тех же товаров, производимых на той же территории, объясняет старший юрист адвокатского бюро «РСП Партнерс» Диляра Галимова. При этом следует различать механизмы охраны исключительного права на товарный знак и на НМПТ. «Действительно, нижестоящие суды не учли обстоятельство получения обществом исключительного права на НМПТ. Следовательно, использование обществом обозначения “Майкопское” с даты регистрации исключительного права не является нарушением товарного знака завода. Тем не менее, судами в рамках дела установлено сходство до степени смешения этикетки, используемой обществом, с товарным знаком завода. Образец этикетки товара, производимого ответчиком, ассоциируется с товарным знаком истца в целом в силу графического тождества словесных элементов, их композиционного и цветоргафического исполнения. Верховному суду придется тщательно проанализировать дело, и в случае подтверждения правильности выводов судов нижестоящих инстанций о неправомерности использования этикетки решение о привлечении общества к ответственности будет оставлено в силе», — резюмирует юрист.

Получить комментарии сторон в момент подготовки материала не удалось.

Наталья Решетняк