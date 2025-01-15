Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конкурента довели до контрафакта

ВС рассмотрит спор о компенсации за незаконный выпуск пива «Майкопское»

Экономколлегия Верховного суда РФ (ВС) рассмотрит жалобу ООО «Майкопское пиво» на решение нижестоящих инстанций о взыскании с общества 3,1 млн руб. компенсации за реализацию пива под брендом, похожим на товарный знак конкурента — ООО «МПК “Пивзавод Майкопский”». ООО «Майкопское пиво» считает, что в ходе разбирательства суды не учли важное обстоятельство, а также неверно рассчитали размер компенсации. По мнению юристов, вероятнее всего, решение о привлечении к ответственности общества останется в силе.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 16 января рассмотрит кассационную жалобу ООО «Майкопское пиво» на судебные решения о взыскании с него 3,1 млн руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак пива «Майкопское». Истцом в деле выступает «МПК “Пивзавод Майкопский”».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Майкопское пиво» зарегистрировано в Майкопе в 2006 году. Бенефициар — Сергей Аннин. Выручка по итогам 2023 года составила 51 млн руб., чистая прибыль — 2,2 млн руб.

ООО «МПК “Пивзавод Майкопский”» образовано в 2006 году в Майкопе. Обществом в равных долях владеют Бислан и Мурат Панеш. Выручка в 2023 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 84 млн руб. На сайте завода указано, что предприятие основано 130 лет назад, а сегодня является крупнейшим производителем напитков Республики Адыгея и Южного федерального округа. Пиво под брендом «Майкопское» является одним из самых узнаваемых на юге России. Объемы производства не указаны.

Согласно материалам дела, в 2018 году пивоваренный завод «Майкопский» зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Майкопское» (пиво имбирное и солодовое), а также наименование места происхождения товара (НМПТ) «Майкопское пиво» — город Майкоп. Вскоре после этого заводу стало известно, что ООО «Майкопское пиво» реализует товар с использованием словесного обозначения, которое сходно с его товарным знаком и НМПТ. ООО «МПК “Пивзавод Майкопский”» обратился за защитой своих интересов в суд, требуя признать продукцию контрафактной, запретить конкуренту использовать бренд и выплатить компенсацию.

В октябре 2023 года Арбитражный суд Республики Адыгея, а позже Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам, согласились с требованиями правообладателя товарного знака. По решению суда размер компенсации составил 3,1 млн руб.

Обращаясь с кассационной жалобой в ВС ООО «Майкопское пиво» указало, что 8 декабря 2022 года также зарегистрировало исключительное право на наименование места происхождения товара «Пиво Майкопское», а значит, судам необходимо было дать оценку правомерности выпуска обществом продукции с использованием НМПТ. Также в своей жалобе компания просит пересмотреть выводы судов о взыскании компенсации, указав на преюдициальное значение аналогичного спора между сторонами, завершившегося в 2023 году в пользу ООО «МПК “Пивзавод Майкопский”». Тогда компанию «Майкопское пиво» обязали выплатить компенсацию в размере 423 тыс. руб. за незаконное использование НМПТ и товарного знака. В новом деле суд при расчете компенсации руководствовался двукратным размером стоимости контрафактных товаров, а должен был, по мнению «Майкопского пива», опираться на положения гражданского кодекса (пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), определив сумму компенсации от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., исходя из характера нарушения.

Юрист практики «Разрешения споров» ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Екатерина Розум обращает внимание, что указанное дело — не единственный спор между заводом и обществом. Судом по интеллектуальным правам в настоящее время рассматривается заявление завода о взыскании компенсации в размере 2,1 млн руб. за повторную реализацию контрафактной продукции. «В том случае, если Верховный суд встанет на сторону заявителя жалобы, вступившее в законную силу решение суда в данном деле также может быть подвергнуто пересмотру», — отметает юрист.

Российское право при определенных условиях допускает регистрацию НМПТ нескольких лиц в отношении тех же товаров, производимых на той же территории, объясняет старший юрист адвокатского бюро «РСП Партнерс» Диляра Галимова. При этом следует различать механизмы охраны исключительного права на товарный знак и на НМПТ. «Действительно, нижестоящие суды не учли обстоятельство получения обществом исключительного права на НМПТ. Следовательно, использование обществом обозначения “Майкопское” с даты регистрации исключительного права не является нарушением товарного знака завода. Тем не менее, судами в рамках дела установлено сходство до степени смешения этикетки, используемой обществом, с товарным знаком завода. Образец этикетки товара, производимого ответчиком, ассоциируется с товарным знаком истца в целом в силу графического тождества словесных элементов, их композиционного и цветоргафического исполнения. Верховному суду придется тщательно проанализировать дело, и в случае подтверждения правильности выводов судов нижестоящих инстанций о неправомерности использования этикетки решение о привлечении общества к ответственности будет оставлено в силе», — резюмирует юрист.

Получить комментарии сторон в момент подготовки материала не удалось.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...