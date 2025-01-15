Из Тюмени запустили автобусный маршрут до аэропорта Кольцово

Автобусный маршрут с семью остановками запустили из Тюмени до аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, при этом в администрации тюменского автовокзала пока не прогнозируют его высокую популярность, передает «Наш Город».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После выезда из Тюмени автобус остановится в Мальцево, Тугулыме, Талице, Пышме, Камышлове, Богдановиче, Белоярском. Стоимость поездки до Кольцово составляет 1679 руб., конечной остановкой станет «Южный автовокзал» в Екатеринбурге — за проезд до него нужно заплатить 1829 руб. На сегодня поездки совершаются по средам и пятницам, время в пути составляет шесть часов.

Как отмечают в «Нашем городе», многие жители Тюмени покупают билеты на самолеты с вылетом из Кольцово, но чтобы добраться до аэропорта, им нужно было вызывать такси или просить подвезти знакомых. По данным начальника производственно-эксплуатационного отдела тюменского автовокзала Ираиды Евстратовой, автовокзал в городе сейчас работает для тех, у кого нет своего транспорта. «Посмотрим: накатает, значит, накатает. Мы не имеем права отказать, если перевозчик вышел с инициативой. Мы сейчас работаем как социальный транспорт, с 2010 года поток пассажиров упал вдвое»,— рассказала она.

Напомним, пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос на 9% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки свыше 8 млн человек. Более 5,8 млн пассажиров воспользовались внутренними рейсами, на 35% вырос международный поток, составив более 2,2 млн человек.

Ирина Пичурина