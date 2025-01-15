Россия закупила у Индии пылесосы на рекордные $3,86 млн

За январь—октябрь 2024 года Россия закупила у Индии пылесосы на $3,86 млн. Это в 193 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, и стало рекордной суммой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского статведомства.

Поставки из Индии деталей и механизмов для электрических генераторов увеличились в шесть раз, до $4,21 млн, аккумуляторов — вдвое, до $10,32 млн, электробритв и машин для стрижки волос — в 19 раз, до $1,14 млн, электрических водонагревателей — в пять раз, до $11,25 млн.

Лидером по поставке пылесосов в Россию остается Китай: за тот же период 2024 года КНР экспортировала их на $309,5 млн.

За январь—сентябрь прошлого года товарооборот между Россией и Индией достиг $46,5 млрд, увеличившись на 15% в годовом выражении, сообщал замглавы Минэкономики Дмитрий Вольвач. Он рассчитывает, что к 2030 году товарооборот стран может достичь $100 млрд. По данным российских властей, 90% торговли с Индией ведется в национальных и альтернативных валютах.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Россия и Индия ушли в активную оборону».