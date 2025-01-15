В Ростовской области снизилось количество заболевших гриппом в два раза

С начала года в Ростовской области в ходе еженедельного мониторинга зафиксировано уменьшение количества заболевших гриппом и ОРВИ почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего зафиксировано более 5,6 тыс. случаев заболевания. Показатель на 10 тыс. населения составил 13,7, что ниже эпидемического порога на 60,8%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в декабре в Ростовской области было зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Всего в регионе привито против гриппа 57% от численности населения.

Ева Китаева