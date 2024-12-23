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Более 10 тысяч жителей Ростовской области заболели ОРВИ за неделю

В период с 16 по 22 декабря в Ростовской области зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Показатель заболевших на 10 тыс. человек составляет 25, что ниже эпидемического порога на 18%. Всего в Ростовской области привито против гриппа 57% от численности населения.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году ростовчане наиболее часто обращались к неврологу, гинекологу, отоларингологу, дерматологу и гастроэнтерологу.

Ева Китаева

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