Белый дом: в команде Трампа знали о введении санкций против энергосектора России

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что уходящая администрация проинформировала команду избранного президента США Дональда Трампа о планах ввести санкции в отношении энергетического сектора России.

«Это касается и решения по санкциям на энергетический сектор России — они были полностью проинформированы о том, что мы делаем и почему мы это делаем»,— сказал господин Кирби (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, с момента подведения итогов президентских выборов Белый дом не принимал никаких решений по вопросам национальной безопасности без уведомления переходной команды Дональда Трампа. Комментировать реакцию представителей республиканца Джон Кирби не стал.

10 января США ввели санкции против российского ТЭКа. Санкции коснулись, в частности, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», десятков нефтесервисных предприятий и трейдеров, торгующих нефтью с Россией. Также под ограничения попали 183 танкера, у ряда судов возникли проблемы с разгрузкой в портах стран-импортеров.

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