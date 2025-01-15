Вылов рыбы в Черном и Азовских морях из-за ЧП с танкерами попросили ограничить

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях. Инициатива связана с загрязнением акватории мазутом после инцидента с танкерами у Керченского пролива. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас провести проверку хозяйств по искусственному разведению морепродуктов, ... а также ограничить вылов рыбы и морепродуктов из естественной среды обитания, пострадавшей от загрязнения морепродуктами»,— сказано в обращении.

Дмитрий Гусев отметил, что нефтепродукты могут скапливаться как в искусственно разведенной, так и в естественной среде обитания рыбы. Депутат обратил внимание, что употребление таких продуктов может вызвать рост сердечно-сосудистых заболеваний среди употребивших их граждан, а также способствовать поражению печени, нарушению работы эндокринной системы и сопровождаться отравлениями, вплоть до смертельного исхода.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. Произошел разлив мазута. 10 января стало известно о новом разливе у порта Тамань. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проблему с разливом нефтепродуктов не решить, пока поврежденные суда остаются в море.

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