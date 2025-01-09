Президент Южной Кореи пообещал соблюдать решение суда по делу об импичменте

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль подтвердил готовность соблюдать постановление конституционного суда по делу об импичменте вне зависимости от исхода. Как сообщили газете The Korea Times адвокаты президента, глава государства признал, что в этом случае «у него не будет альтернативы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юристы южнокорейского президента Юн Кап Гын и Сок Дон Хён на пресс-конференции

Фото: Lee Jin-wook / Yonhap / AP Юристы южнокорейского президента Юн Кап Гын и Сок Дон Хён на пресс-конференции

Фото: Lee Jin-wook / Yonhap / AP

Адвокаты Юн Кап Гын и Сок Дон Хён заявили, что президент планирует присутствовать на предстоящих судебных слушаниях, но только после того, как будут решены поднятые его защитой вопросы. Представители Юн Сок Ёля также опровергли сообщения о том, что он сбежал из президентской резиденции, чтобы избежать ареста.

Юридическая команда выступила против «незаконного исполнения ордера на арест» президента, который выдало Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (УРК). Адвокат отметил, что Юн Сок Ёль не может согласиться с незаконными судебными процедурами, так как является хранителем закона. «Это создаст опасный прецедент и может привести к краху верховенства закона в Республике Корея»,— подытожил защитник.

УРК выдало ордер на задержание президента Южной Кореи в рамках расследования дела о мятеже в связи с неудачной попыткой ввести военное положение в стране 3 декабря 2024 года. Задержать главу государства помешала служба безопасности, которая не пустила полицейских и сотрудников УРК к резиденции главы государства. Ранее управление выдало повторный ордер с целью доставить президента на допрос.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Президент Южной Кореи занял круговую оборону».