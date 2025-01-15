Возле места разлива из «Волгонефти-239» пришвартовали баржу для сбора мазута

Баржа для сбора мазута пришвартована возле места разлива нефтепродуктов из кормовой части танкера «Волгонефть-239», сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«В баржу загружают смешанный с водой мазут, который собрали с береговой линии. Его сюда доставляют специально подготовленные самосвалы. Затем при помощи экскаватора перегружают на судно»,— сказано в сообщении в Telegram-канале.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. Произошел разлив мазута. 10 января стало известно о новом разливе мазута в районе порта Тамань. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проблему с разливом нефтепродуктов невозможно решить, пока поврежденные суда остаются в море.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».