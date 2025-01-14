Изменение штрафов по отдельным экономическим статьям УК РФ

|Нарушение авторских и смежных прав
|ч. 2 ст. 146
|200 тыс. руб.
|1 млн руб.
|Незаконное использование средств индивидуализации товаров
|ст. 180
|1,5 млн руб.
|2,5 млн руб.
|Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
|ч. 3 ст. 185
|от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
|от 500 тыс. до 1,5 млн руб.
|Незаконное предпринимательство
|ч. 1 ст. 171
|300 тыс. руб.
|1,5 млн руб.
|Незаконное получение кредита
|ч. 1 ст. 176
|200 тыс. руб.
|1 млн руб.
|Незаконное использование чужого товарного знака
|ч. 3 ст. 146
|500 тыс. руб.
|2 млн руб.
|Уклонение от уплаты налогов и сборов организациями
|ч. 1 ст. 199
|от 200 тыс. до 500 тыс. руб.
|от 1 млн до 2,5 млн руб.
|Мошенничество
|ч. 5 ст. 159
|300 тыс. руб.
|500 тыс. руб.
|Причинение имущественного ущерба
|ч. 2 ст. 165
|80 тыс. руб.
|400 тыс. руб.
|Организация финансовых пирамид
|ч. 2 ст. 172
|1 млн руб.
|5 млн руб.