Изменение штрафов по отдельным экономическим статьям УК РФ

Разделы УК РФ Действующая санкция Предложение Минюста Нарушение авторских и смежных прав ч. 2 ст. 146 200 тыс. руб. 1 млн руб. Незаконное использование средств индивидуализации товаров ст. 180 1,5 млн руб. 2,5 млн руб. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг ч. 3 ст. 185 от 100 тыс. до 300 тыс. руб. от 500 тыс. до 1,5 млн руб. Незаконное предпринимательство ч. 1 ст. 171 300 тыс. руб. 1,5 млн руб. Незаконное получение кредита ч. 1 ст. 176 200 тыс. руб. 1 млн руб. Незаконное использование чужого товарного знака ч. 3 ст. 146 500 тыс. руб. 2 млн руб. Уклонение от уплаты налогов и сборов организациями ч. 1 ст. 199 от 200 тыс. до 500 тыс. руб. от 1 млн до 2,5 млн руб. Мошенничество ч. 5 ст. 159 300 тыс. руб. 500 тыс. руб. Причинение имущественного ущерба ч. 2 ст. 165 80 тыс. руб. 400 тыс. руб. Организация финансовых пирамид ч. 2 ст. 172 1 млн руб. 5 млн руб.