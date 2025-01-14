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Коммерсантъ FM
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Изменение штрафов по отдельным экономическим статьям УК РФ

Разделы УК РФ Действующая санкция Предложение Минюста
Нарушение авторских и смежных прав ч. 2 ст. 146 200 тыс. руб. 1 млн руб.
Незаконное использование средств индивидуализации товаров ст. 180 1,5 млн руб. 2,5 млн руб.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг ч. 3 ст. 185 от 100 тыс. до 300 тыс. руб. от 500 тыс. до 1,5 млн руб.
Незаконное предпринимательство ч. 1 ст. 171 300 тыс. руб. 1,5 млн руб.
Незаконное получение кредита ч. 1 ст. 176 200 тыс. руб. 1 млн руб.
Незаконное использование чужого товарного знака ч. 3 ст. 146 500 тыс. руб. 2 млн руб.
Уклонение от уплаты налогов и сборов организациями ч. 1 ст. 199 от 200 тыс. до 500 тыс. руб. от 1 млн до 2,5 млн руб.
Мошенничество ч. 5 ст. 159 300 тыс. руб. 500 тыс. руб.
Причинение имущественного ущерба ч. 2 ст. 165 80 тыс. руб. 400 тыс. руб.
Организация финансовых пирамид ч. 2 ст. 172 1 млн руб. 5 млн руб.

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