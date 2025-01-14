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Коммерсантъ FM
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Путин одобрил продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года

Президент Владимир Путин отметил, что власти не должны останавливаться на достигнутом уровне развитии Крыма и Севастополя. Он согласился с предложением продлить государственную программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

С соответствующей инициативой выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, продление программы позволит синхронизировать и увязать сроки ее действия с национальными проектами, а также «жить в одних координатах».

«Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято»,— сказал господин Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Программа развития Крыма действует с 2015 года. В 2022 году Владимир Путин высказывался в поддержку продления госпрограммы. Он рассказал в ходе заседания, что на развитие Крыма и Севастополя в ближайшие три года государство выделит более 316 млрд руб.

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