Путин одобрил продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Президент Владимир Путин отметил, что власти не должны останавливаться на достигнутом уровне развитии Крыма и Севастополя. Он согласился с предложением продлить государственную программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года.
Фото: пресс-служба президента РФ
С соответствующей инициативой выступил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, продление программы позволит синхронизировать и увязать сроки ее действия с национальными проектами, а также «жить в одних координатах».
«Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято»,— сказал господин Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Программа развития Крыма действует с 2015 года. В 2022 году Владимир Путин высказывался в поддержку продления госпрограммы. Он рассказал в ходе заседания, что на развитие Крыма и Севастополя в ближайшие три года государство выделит более 316 млрд руб.