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Коммерсантъ FM
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Путин назвал Крым и Севастополь стратегическими объектами России

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Глава государства отметил стратегическое значение регионов для РФ и рассказал об их успехах с момента присоединения к России в 2014 году.

Владимир Путин отметил, что для реализации госпрограммы развития Крыма и Севастополя с 2015 по 2027 год выделено 1,5 трлн руб. В ходе нее строятся инженерные сети, новые автотрассы, социальные объекты и жилье. В ближайшие три года планируется завершить работу на более чем 230 объектах капитального строительства, федеральное финансирование составит более 316 млрд руб.

По словам президента, с 2014 по 2023 год объемы валового регионального продукта в Крыму выросли в 3,7 раза, в Севастополе — в 8,7 раза. Собственные доходы региональных бюджетов за этот период выросли в 5 и 4,5 раза соответственно. Господин Путин добавил, что объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать дальнейшего роста собственных доходов регионов.

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