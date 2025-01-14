В Ростове перестал работать кинотеатр в ТРЦ «Рио»

В донской столице закрыли кинотеатр «Синема Стар», расположенный в одном из самых крупных торгово-развлекательных центров города «Рио» по просп. Михаила Нагибина, 17. Об этом говорится на странице ТРЦ в социальной сети «ВКонтакте».

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По какой причине закрыт киноцентр с шестью залами, не уточняется в сообщении. Приобрести билеты на киносеанс не было возможности уже с 9 января текущего года.

Ранее в торговом центре «Большой» закрылся единственный в городе каток под открытым небом. Как писал «Ъ-Ростов», он стал непригоден для эксплуатации и нерентабелен в обслуживании.

Анастасия Казуков