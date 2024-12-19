Каток в ТЦ «Большой» в Ростове закрылся из-за непригодности

Закрывшийся в торговом центре «Большой» единственный в Ростове-на-Дону каток под открытым небом стал непригоден для эксплуатации и нерентабелен в обслуживании. Об этом журналистам «Деловой газеты. Юг» сообщили представители ТЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным издания, каток эксплуатировался не больше двух месяцев в году, а траты на его обслуживание и энергоснабжение были высокими. Более того, в руководстве «Большого» рассказали, что за пять лет работы катка он выработал свой ресурс. Представители ТЦ сообщили, что в следующем году откроется новый каток в другом месте.

Василий Хитрых