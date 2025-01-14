Анну Калинскую подкосил вирус

Российские теннисистки в целом успешно начали Открытый чемпионат Австралии. Из 12 человек, принявших старт в турнире, девять прошли в 1/32 финала. Десятой россиянкой во втором круге могла стать 16-я ракетка мира Анна Калинская, которая год назад неожиданно пробилась в Мельбурне в четвертьфинал, однако незадолго до начала своего матча c австралийкой Кимберли Биррелл она снялась с турнира из-за вирусной инфекции. Вследствие болезни Калинская не сможет удержаться на нынешней позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), где будет занимать место не выше 18-го. Следующим важным турниром для Калинской с точки зрения рейтинга будет февральский Dubai Duty Free Tennis Championships. В прошлом году она победила там польку Игу Швёнтек, лидировавшую в рейтинге на тот момент, и вышла в финал.

Евгений Федяков