Прокуратура взяла на контроль восстановление подачи электричества в Ростове

Прокуратура Ростовской области контролирует работы по восстановлению электроснабжения в разных районах донской столицы. Об сообщает пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

«Прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при наличии оснований в ведомстве готовы применить соответствующие меры воздействия.

Как сообщал «Ъ-Ростов», ранее в Ростове произошла авария в сети 6 кВ. В результате без света остались 55 улиц и десять садовых некоммерческих товариществ (СНТ) города. В зоне отключения электроэнергии Железнодорожный, Советский, Ленинский и Октябрьский районы. Вернуть свет в дома планируется около 20:30 часов.

Анастасия Казуков