обновлено 18:54
Авария в сети привела к массовому отключению света в Ростове
В донской столице произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ вечером 14 января. В результате без света остались 55 улиц и десять садовых некоммерческих товариществ (СНТ) города. Об этом сообщает компания «Донэнерго».
Фото: Иван Петров, Коммерсантъ
В зону отключения электроэнергии попали дома и предприятия, расположенные в разных районах Ростова. В частности, в Железнодорожном, Советском, Ленинском и Октябрьском.
Восстановить электроэнергию планируется примерно к 20:30 часам.