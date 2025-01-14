Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 18:54

Авария в сети привела к массовому отключению света в Ростове

В донской столице произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ вечером 14 января. В результате без света остались 55 улиц и десять садовых некоммерческих товариществ (СНТ) города. Об этом сообщает компания «Донэнерго».

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

В зону отключения электроэнергии попали дома и предприятия, расположенные в разных районах Ростова. В частности, в Железнодорожном, Советском, Ленинском и Октябрьском.

Восстановить электроэнергию планируется примерно к 20:30 часам.

Анастасия Казуков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...