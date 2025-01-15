Лучшие продажники с начала века

Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал данные, касающиеся доходов клубов, полученных по ходу зимних трансферных окон. Специалисты Transfermarkt свели воедино сведения за последние 25 лет. Выяснилось, что в январе за счет продажи игроков больше всех получает португальский клуб «Бенфика». Доход лиссабонцев от продажи футболистов зимой за последние 25 лет составил €446 млн. На втором месте с заметным отставанием «Челси». На третьем — «Ливерпуль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Наполи» зарплата Хвичи Кварацхелии составляла €1,5 млн в год, в ПСЖ вместе с бонусами он сможет зарабатывать до €11 млн

Фото: Luca Bruno / AP В «Наполи» зарплата Хвичи Кварацхелии составляла €1,5 млн в год, в ПСЖ вместе с бонусами он сможет зарабатывать до €11 млн

Фото: Luca Bruno / AP

Зимнее трансферное окно в европейском футболе открылось уже две недели назад. Но пока трансферы, оформленные в этот период, не поражают чем-то выдающимся. Хотя уже и назревает пара сделок, включая ожидаемый переход Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в ПСЖ за сумму не менее €70 млн (см. материал на этой странице). Относительно сумм, расходуемых клубами на усиление летом (в последние годы европейские команды стабильно превышают отметку €4,5 млрд в ходе летних кампаний), зимние трансферные периоды смотрятся скромно. Скажем, год назад клубы из стран «большой пятерки» (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) зимой израсходовали на усиление лишь €600 млн. Иными словами, зима в футболе — это именно время, скажем так, докупки недостающих продуктов, а не обеспечения запасами на долгий срок.

Тем не менее и на таком узком рынке отдельные клубы умеют делать деньги. Согласно подсчетам специалистов Transfermarkt, проанализировавших доходы команд от продажи футболистов с 2000 года, лучшим продавцом зимней ярмарки является «Бенфика». Португальский клуб традиционно считается поставщиком талантов на европейский рынок. За зимние кампании первой четверти века он получил внушительные €446 млн. Заметную роль в этом сыграла продажа Энцо Фернандеса в «Челси» за €121 млн зимой 2023 года. Отметим, что помимо «Бенфики» в Португалии бизнес на продаже или перепродаже игроков в той или иной мере освоили все клубы, в том числе такие солидные, как «Порту» и «Спортинг». Однако на втором месте по доходам от реализации игроков в зимние периоды оказался не кто-то из них, а английский «Челси». Лондонцы за 25 лет получили от январских продаж €362 млн. Интересный итог, учитывая, что «Челси» уже более двух десятилетий воспринимается как команда, которая только тратит (с весны 2022 года, когда российский предприниматель Роман Абрамович был вынужден продать клуб американцу Тодду Бёли, лондонцы вложили в усиление заметно больше €1 млрд). На третьем месте в рейтинге еще один клуб английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» с показателем €308 млн. Тут, впрочем, стоит отметить, что почти половина этой суммы была получена в результате одной сделки — продажи в 2018 году Коутинью в «Барселону» за €135 млн.

Что касается других представителей топ-10 рейтинга, то тут стоит отметить неожиданное четвертое место итальянской «Дженоа». Генуэзцы, оказывается, за 25 зим наторговали на €231 млн. Замыкает пятерку дортмундская «Боруссия» с показателем €228 млн. Это на €10 млн больше, чем показатель украинского «Шахтера». На местах с седьмого по десятое расположились сразу три южноамериканские команды, разбавленные одной итальянской. Так, на седьмом месте — аргентинский «Ривер Плейт» (€214 млн), на восьмом — итальянская «Фиорентина» (€209 млн), на девятом — бразильский «Сан-Паулу» (€193 млн), на десятом — аргентинский «Бока Хуниорс» (€188 млн).

Александр Петров