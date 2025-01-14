В Энгельсе ввели режим ЧС межмуниципального уровня после атаки БПЛА

После массированной атаки украинских беспилотников власти Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Как объяснил губернатор региона Роман Бусаргин, решение позволит наладить оперативное взаимодействие экстренных служб и объединить силы для ликвидации возгорания.

Глава Саратовской области рассказал, что провел заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Он обсудил текущую ситуацию со специалистами, они предпринимают все необходимое. Ответственным за координацию на месте происшествия назначили начальника управления региональной безопасности Юрия Юрина.

Об ударе по Саратовской области господин Бусаргин сообщил сегодня, 14 января, утром. Беспилотники атаковали два промышленных предприятия в Энгельсе и Саратове. О пострадавших не сообщалось. На прошлой неделе, 8 января, во время атаки беспилотников в Энгельсе загорелось предприятие. Локализовать пожар удалось вчера, 13 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налет с пожаром».