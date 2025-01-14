КХЛ оштрафовала «Локомотив» за оскорбительные выкрики в адрес питерского СКА

Континентальная хоккейная лига решила наложить денежный штраф на ярославский «Локомотив» за оскорбительные высказывания болельщиков в отношении СКА. Об этом сообщили в КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч "Локомотива" - СКА, 13 января

Фото: ХК «Локомотив» Матч "Локомотива" - СКА, 13 января

Фото: ХК «Локомотив»

13 января в Ярославле состоялся матч между «Локомотивом» и СКА. В третьем периоде ярославские болельщики с трибун скандировали: «СКА — позор российского хоккея». За это Лига решила оштрафовать клуб.

«Болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением Правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК "Локомотив" наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ»,— говорится в сообщении КХЛ.

Алла Чижова